«Sulle cartelle esattoriali bisogna agire con coerenza e urgenza.

Rinviare le scadenze a giugno 2022 non è un vezzo ideologico ma la richiesta giunge da centinaia di migliaia di persone che non sono in grado, per oggettive difficoltà, economiche, di onorare nel breve periodo i propri impegni con lo Stato-Esattore.

Forza Italia vuole dare voce a questa legittima richiesta e chiedere al Governo di dare delle risposte». Lo afferma, in una nota, la Deputata di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione.