Fiscalità di vantaggio per le regioni del Sud, la Fanelli fa chiarezza: “Il Molise rientra nelle misure”

In merito alla fiscalità di vantaggio per le regioni del Sud si è creata qualche polemica nelle ultime ore, a causa anche di una grafica che non riportava il Molise. A fare chiarezza sulal ci ha pensato il capogruppo Pd in consigkio regionale Micaela Fanelli.

“Il Molise rientra pienamente nelle misure per la fiscalità di vantaggio previste dal Governo nazionale.Il Dl agosto (comma 1, art. 27 del dl 14 agosto 2020, n. 104), infatti, contemplava i due criteri che danno accesso all’alleggerimento del costo del lavoro per favorire l’occupazione: stare sotto una certa percentuale media del PIL delle regioni europee, secondo i dati Eurostat, e un tasso di occupazione più basso di una certa media, secondo i dati ISTAT.

Così rientra non solo il Molise, ma anche l’Abruzzo e la Basilicata. Il Molise, infatti, pure non essendo ancora in obiettivo 1, ma in transizione, nel 2018, anno di riferimento per il calcolo, ha un Pil pari al 70% della media delle regioni europee (Eurostat per Pil pro capita in PPS) e ha un tasso di occupazione calcolato sui dati Istat, riferito alla fascia15-64, del 53,5 % nel 2018 e del 54.5% nel 2019. Quindi rientra a pieno titolo nei criteri previsti dal decreto di agosto. La notifica del Governo, infatti, è stata fatta proprio per non escluderci. Da mesi – ha concluso Micaela Fanelli – sosteniamo l’opportunità e la necessità di questa misura! Dunque nessuna incertezza. Forza”.