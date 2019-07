Fis, “salta” il premio di produzione: lavoratori in sciopero

REDAZIONE TERMOLI

La punta dell’iceberg si è raggiunta con il decurtamento del premio di produzione «parliamo di una bella somma, quasi 3mila 500 euro pro capite per il quale avevamo dato anche la possibilità di dilazione insieme alla quattordicesima, frutto di un contenzioso con le maestranze che sono state convinte che era giusto dare fiducia all’azienda». Adesso, però, la decisione della stessa azienda, la Fis che si trova nel Nucleo industriale di Termoli, di decurtare quel premio di produzione e la contro decisione dei lavoratori di partecipare allo sciopero davanti ai cancelli del sito produttivo bassomolisano. A partecipare, stando agli organizzatori, il 100% dei dipendenti che hanno risposto presente alla chiamata delle sigle sindacali di Filctem – Cgil, Femca Cisl e Uiltec e hanno deciso di incrociare le braccia fuori dai cancelli dell’azienda chimica. «La direzione aziendale – ha affermato Carlo Scarati della Uiltec – si è giocata tutta la credibilità nei confronti dei lavoratori, avevamo stabilito un mol di 64milioni di euro, a fine dicembre, confermato negli incontri di marzo per rimangiarselo dicendo che bisognava scorporare 28milioni di euro perché erano frutto di penali avute indietro da una commessa disdettata. Sono soldi che l’azienda ha introitato e non capisco perché il dazio devono pagarlo i lavoratori». Di qui la richiesta di Scarati: «chiediamo il recupero di quelle somme che sono all’interno di un premio con cui abbiamo lottato per diverso tempo. Avevamo anche dato la possibilità di dilazionare insieme alla quattordicesima frutto di un contenzioso con le maestranze che sono state convinte che era giusto dare fiducia a questa azienda per un altro po’ di tempo perché era inutile chiedere il pagamento immediato ma siamo stati sbeffeggiati con questa risposta che ci scredita perché dopo 15 giorni ci hanno detto che non c’era il premio così come ci era stato detto ma decurtato di una bella somma perché parliamo di quasi di 3mila 500 euro pro capite a persona». Secondo il segretario della Uiltec, però, si tratterebbe, di fatto, solo della punta dell’iceberg di tutta una serie di difficoltà che si vivrebbero all’interno dello stabilimento. «Il culmine è in questa polemica finale ma avevamo delle situazioni da verificare come inquadramenti, problema di microclima perché ancora il nuovo impianto si deve assestare, problemi legati a produzioni che dovrebbero avere una organizzazione diversa. Chiediamo una professionalità maggiore di chi deve dare direttive e input perché la professionalità dei lavoratori è tale che sta superando quella dei responsabili e quindi è giusto che ci equipariamo visto che poi non ci pagano neanche quando ci devono».