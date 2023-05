Firmata convenzione tra l’Assessorato al Turismo di Termoli e il Circolo Fotografico “Buona Luce”

“Nella giornata di ieri 2 maggio 2023 é stata firmata la convenzione tra l’Assessorato al Turismo del Comune di Termoli e il Circolo Fotografico “Buona Luce”, accordo finalizzato a garantire la copertura fotografica degli eventi della prossima estate termolese. Alla sottoscrizione dell’accordo erano presenti per il Comune di Termoli l’Assessore al Turismo Michele Barile e per Il Circolo “Buona Luce”, nato lo scorso 13 febbraio, il Presidente Nicola Cappella e gli altri soci fondatori Antonio Cappella (vicepresidente), Massimiliano Marsilio (segretario), Andrea Scutti, Luisa Cristaldi, Rossana Vaudo e Giuseppe Lomma.

Il Circolo si è da subito dichiarato favorevole alla collaborazione gratuita col Comune di Termoli al fine di poter garantire adeguata copertura fotografica avvalendosi sia delle proprie competenze e disponibilità sia di quelle dei propri associati, dimostratisi oltre che numerosi anche volenterosi, disponibili alle collaborazioni e profondamente coinvolti dalle iniziative fin qui organizzate dal Circolo. Il Comune, inoltre, ha realizzato e consegnato i pass identificativi per rendere riconoscibili i fotografi che prenderanno parte agli eventi organizzati. Entrambe le parti si sono dichiarate soddisfatte dall’incontro confidando in una collaborazione proficua per tutti. Il Comune di Termoli si assicurerà una documentazione sistematica e dettagliata per ogni iniziativa degna di nota e gli associati del Circolo potranno accrescere il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze in campo fotografico”.