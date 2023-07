Firenze nelle “croniche” medioevali

Appassionato di storia e letteratura, Carlo Steidl, con il suo contributo per la rubrica ‘Alesia ed i suoi compagni di viaggio’, analizza la ‘narrazione’ della contemporaneità e il problema delle fonti tra il Duecento e il Trecento

Gli scrittori di cronache, o “croniche” medievali intingevano la penna (d’oca) in una mentalità assai diversa dalla nostra, in abiti culturali che noi siamo portati a ritenere rudimentali; eppure erano convinti di rappresentare il punto più elevato della conoscenza. Non molto diversamente da come ne siamo convinti noi oggi. E questa convinzione, ora come allora, conduce a conseguenze aberranti, una delle quali oggi chiamiamo “cancel culture”: se per fede religiosa o semplice superbia sei convinto di aver ragione, sei indotto a non rispettare, irridere, condannare, perseguitare e infine cancellare le culture di ambienti o tempi diversi. Ciò accadeva nel Medioevo e purtroppo sta accadendo di nuovo, in forme diverse, ai nostri giorni.

Chi scriveva di storia nel Medioevo si poneva per prima cosa il problema delle fonti. Lo stesso dovremmo fare anche noi, e dovremo farlo sempre di più vista la congerie di informazioni spesso inverosimili, dubbie o decisamente false che ci pervengono da internet.

Nel Medioevo le Sacre Scritture rappresentavano non solo la fonte primaria e indiscutibile di conoscenza filosofica e “scientifica” della realtà, ma anche un mezzo di interpretazione e giudizio dei fatti storici passati e contemporanei, e perfino di previsione di quelli futuri. A fare da interpreti c’erano i sapienti (autorità religiose, predicatori, esegeti, profeti…). Ma occorreva distinguere fra veri e falsi, e qui le cose si complicavano. Predicatori e profeti di solida reputazione venivano smentiti dai fatti, come quel Gioachimo da Fiore che aveva bollato come futuro Anticristo l’imperatore Federico II, salvo poi essere sbugiardato dalla morte di questi. Così poteva apparire necessario non fidarsi, e c’erano autori che si vantavano di narrare solo cose viste di persona o sentite da uomini di provata attendibilità. Altri, invece, riportavano come verità assolute, senza la minima incertezza, i racconti mitici di Virgilio o di Omero.

Al primo tipo appartiene un autore straordinario della seconda metà del Duecento, ovvero Frate Salimbene da Parma. Autore di più testi cronachistici, solo l’ultimo dei quali ci è pervenuto, frate francescano ma anche uomo colto, viaggiatore, di nobile famiglia, Salimbene scrive in latino (ma per semplicità io consiglio di leggere l’ottocentesca versione “volgarizzata” di Carlo Cantarelli) e ci tiene a sgombrare il campo da dubbi di credibilità: “E me lo ha detto anche frate Andrea d’oltremare, della città di S. Giovanni d’Acri, dell’Ordine de’ frati Minori, che vide e se ne ricorda”. “Frate Gabriele da Cremona dell’Ordine de’ frati Minori, che era un celebre lettore ed uomo di santissima vita, disse a me che…”. “n’ho fatto io l’esperienza in persona”; ed ancora: “Così pure la vigilia di Natale, che fu in Domenica, mentre recitavamo mattutino, la luna si eclissò totalmente. … La qual cosa ho veduto più volte dopo che sono entrato nell’Ordine dei frati Minori. Quindi ho avuto campo a moltiplicare queste osservazioni, perché talvolta scura il sole, tal altra la luna, e poi accadono terremoti, e alcuni che debbono predicare non hanno così alla mano le cognizioni intorno a questa materia, e restano confusi”.

Al secondo tipo di autore va ascritto, e qui arriviamo a Firenze, Giovanni Villani, che inizia la sua ponderosa “Nova Cronica” nel 1307, per continuarla fino alla morte nel 1348. La lingua, questa volta, è il volgare fiorentino. Una lingua intrisa di forme che al giorno d’oggi ci appaiono vernacolari (féciono, andòrono, ecc.). Firenze, secondo il Villani, fu edificata da transfughi di Troia: lo dice Virgilio, per cui ci si deve credere…

Tuttavia la Cronica di Villani è un documento straordinario, che contiene non solo preziosi punti di vista ed esempi del modo medievale di approcciare la realtà; ma anche tante vere notizie storiche, soprattutto quando la narrazione si avvicina al tempo in cui veniva scritta. Vale la pena qui di riportare brani interi della prosa del Villani. Il primo narra la vicenda dell’edificazione del Duomo di Firenze; e si badi bene che non si tratta del Duomo che conosciamo noi (che sarebbe stato edificato e coperto soltanto secoli più tardi), ma di quello antico, che aveva preso il posto di un tempio dedicato a Marte: “Il detto Duomo si crebbe, poi che fue consecrato a Cristo, ove è oggi il coro e l’altare del beato Giovanni; ma al tempo che ’l detto Duomo fu tempio di Marti, non v’era la detta agiunta, né ’l capannuccio, né la mela di sopra; anzi era aperto di sopra al modo di Santa Maria Ritonda di Roma, acciò che il loro idolo Idio Marti ch’era in mezzo al tempio fosse scoperto al cielo. Ma poi dopo la seconda redificazione di Firenze nel MCL (1150) anni di Cristo, si fece fare il capannuccio di sopra levato in colonne, e la mela, e la croce dell’oro ch’è di sopra, per li consoli dell’arte di Calimala, i quali dal Comune di Firenze ebbono in guardia la fabbrica della detta opera di Santo Giovanni. E per più genti che hanno cerco del mondo dicono ch’elli è il più bello tempio, overo duomo, del tanto che si truovi: e a’ nostri tempi si compié il lavorio delle storie a Moises dipinte dentro. E troviamo per antiche ricordanze che la figura del sole intagliata nello ismalto, che dice: «En giro torte sol ciclos, et rotor igne», fu fatta per astronomia; e quando il sole entra nel segno del Cancro, in sul mezzogiorno, in quello luogo luce per lo aperto di sopra ov’è il capannuccio.”

Questa antica consacrazione a Marte di Firenze e del suo tempio colpiva evidentemente parecchio l’autore, il quale vi ritorna più avanti:

…e così cominciaro a rifare la città di Firenze, non però della grandezza ch’era stata in prima, ma di minore sito, come apresso farà menzione, acciò che più tosto fosse murata e afforzata, e fosse riparo come battifolle della città di Fiesole; e ciò fu negli anni di Cristo VIIIcI (cioè 801) a l’entrata del mese d’aprile. E dicesi che gli antichi aveano oppinione che di rifarla non s’ebbe podere (cioè potere), se prima non fu ritrovata e tratta d’Arno la imagine di marmo consecrata per gli primi edificatori pagani per nigromanzia a Marte, la quale era stata nel fiume d’Arno dalla distruzione di Firenze enfino a quello tempo; e ritrovata, la puosero in su uno piliere in su la riva del detto fiume, ov’è oggi il capo del ponte Vecchio. Questo nonn-affermiamo, né crediamo, però che·cci pare oppinione di pagani e d’aguri, e non di ragione, ma grande simplicità, ch’una sì fatta pietra potesse ciò adoperare; ma volgarmente si dicea per (cioè da) gli antichi che mutandola convenia che·lla città avesse grande mutazione.

Ed è straordinario come un uomo che a noi appare intriso di ogni tipo di credenza e superstizione stigmatizzasse le credenze del passato, soltanto perché non fondate come erano le sue (peraltro molto arbitrariamente) nel terreno delle Sacre Scritture cristiane:

(…) E in quegli tempi, secondo che·ssi dice, gli antichi Romani, e tutti i Toscani, e gl’Italici, tutto fossero Cristiani battezzati, ancora teneano certe orlique (cioè reliquie) a costume di pagani, e seguieno i loro cominciamenti secondo la costellazione; con tutto che questo non s’afermi per (cioè da) noi, però che costellazione nonn-è di nicessità, né può costrignere il libero albitrio degli uomini né ’l giudicio d’Iddio, ma secondo i meriti e peccati de’ popoli. In alcuna operazione pare che·ssi dimostra la ’nfruenza della costellazione detta, che·lla città di Firenze è sempre in grandi mutazioni e dissimulazioni e in guerra, e talora in vittoria, e talora il contrario, e sono i cittadini di quella frequentati in mercatantie e in arti. Ma la nostra oppinione è che·lle discordie e mutazioni de’ Fiorentini sieno come dicemmo al cominciamento di questo trattato: la nostra città fue popolata da due diversi popoli in ogni costume, siccome furono i nobili, e crudi, e aspri Romani e Fiesolani; per la qual cosa nonn-è maraviglia se la nostra città è sempre in guerra, e mutazioni, e disensioni, e disimulazioni.

Molto più breve, agile e stilisticamente ammirevole è la Cronica delle cose occorrenti ne’tempi suoi di Dino Compagni, un vero e proprio personaggio nella Firenze contemporanea di Dante, nelle prime decadi del Trecento. Guelfo bianco come Dante, e come lui simpatizzante dei Ghibellini, Compagni ha un’aria di obiettività che tuttavia mal nasconde la sua essenza di uomo di parte. Del resto l’imparzialità non era praticabile nella Firenze dell’epoca, tantomeno per un personaggio in vista come lui, prima console della potente Arte della Seta, poi Gonfaloniere di giustizia e priore.

Firenze è la città amata e al tempo stesso vituperata, come sarà per Dante Alighieri:

“La detta città di Firenze è molto bene popolata, e generativa per la buona aria; i cittadini bene costumati, e le donne molto belle e adorne; i casamenti bellissimi, pieni di molte bisognevoli arti, oltre all’altre città d’Italia. Per la quale cosa molti di lontani paesi la vengono a vedere, non per necessità, ma per bontà de’ mestieri e arti, e per bellezza e ornamento della città.” E però…. “con cittadini … superbi e discordevoli, e ricca di proibiti guadagni, dottata e temuta, per sua grandeza, dalle terre vicine, più che amata”, tanto che nel circondario “molti uomini conti e cattani … l’amano più in discordia che in pace, e ubbidisconla più per paura che per amore”.

La sua Cronica straborda di passione politica, di rimpianti per la sconfitta dei Bianchi (i suoi eroi senza macchia ma non senza paura) e di riprovazione per le malefatte degli odiati Neri, ahimè destinati a prevalere. Il lettore moderno rimane senza parole nel leggere di tutte le lotte intestine, congiure di palazzo, alleanze vere e bugiarde, agguati, assedi e distruzioni di fortezze, chiamate alle armi, fughe precipitose, esili volontari e forzati (toccò a lui condannarvi Guido Cavalcanti), orribili ma diffusissime punizioni corporali come il taglio del naso o dei piedi, quando non la tortura a scopo di confessione o l’impiccagione e il rogo. Quante case e quartieri interi della città venivano rasi al suolo o dati alle fiamme, per odio brutale fra le fazioni! E diventa difficile comprendere come da quell’orribile verminaio di disumanità, in quella stessa città, siano potuti germinare e diffondersi l’umanesimo e il grande Rinascimento. Ma così fu, e tutti noi ne siamo ampiamente debitori proprio a quella Firenze.

CARLO STEIDL

CENNO BIOGRAFICO

Carlo Steidl, fiorentino, laureato in Lettere in gioventù, ha poi fatto per tutta la vita il manager aziendale, per riprendere gli antichi interessi solo dopo i sessant’anni.