Che bella questa iniziativa del fiorista “Piano” di Campobasso che, in giorni tristi, vuole regalarci un sorriso che ha la forma di un fiore, di una pianta. Un pensiero che è sembrato degno di nota dato che, all’ingresso del suo negozio di via Mazzini, chiuso per le ormai note restrizioni in tempo di Coronavirus, mette a disposizione di chiunque voglia di portare a casa una pianta che può rallegrarci. Bravo!