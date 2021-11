Fioriere e aiuole della città abbellite da due aziende cittadine. Il comune plaude: “Esempi virtuosi, li ringraziamo”

Iniziativa da parte di commercianti e aziende della città che, in vista del periodo natalizio ormai prossimo, hanno deciso di adornare il centro di Campobasso con abbellimenti floreali dal sicuro colpo d’occhio. “Un’immagine più bella e accattivante, guadagnando in accoglienza e visibilità”, hanno sottolineato Agripet di Massimo Maio e Toro Loco Homme & Elle, in primissima linea nella decisione di dare il proprio contributo per il decoro del verde urbano. Il risultato, stando alle testimonianze dirette e alle immagini, è sembrato subito entusiasmante.

Piena soddisfazione è giunta dall’amministrazione comunale, intervenuta a riguardo con l’assessore al Commercio e vice sindaco Paola Felice. “Il comune si sta prendendo cura delle aiuole del corso, ma una nota di merito va alle due aziende che hanno deciso di allestire a proprie spese le fioriere sparse nel centro cittadino, dal corso fino a Largo San Leonardo. Ai promotori di questo atto generoso e virtuoso, vanno i ringraziamenti dell’amministrazione, che da sempre rimarca chi dimostra piena collaborazione affinchè la città diventi più accogliente”.