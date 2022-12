Fiori rosa alla statua dell’Immacolata, si rinnova l’omaggio alla statua della Madonna

Si è rinnovata come tutti gli anni una delle manifestazioni più sentite dai cittadini termolesi, la deposizione della corona di fiori alla statua dell’Immacolata che si trova in Corso Nazionale a Termoli. A presenziare al rito il parroco don Benito Giorgetta in rappresentanza del vescovo Gianfranco De Luca e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli assessori Vincenzo Ferrazzano e Rita Colaci. Don Benito ha ricordato il grande affetto che lega i termolesi alla Madonna e sopratutto la presenza dei vigili del fuoco che come ogni anno si sono “levati al cielo” per deporre i fiori. Tantissime le persone che sono arrivate in centro per l’omaggio alla statua dell’Immacolata

