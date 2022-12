Fiori e piante Stabilizzati, l’idea regalo da Agripet per donare la natura, la bellezza e l’energia del colore

Un oggetto di design prodotto da Ars Nova, l’azienda leader nel settore, che stimola i sensi con i colori che raccontano emozioni

Un oggetto di design che stimola i sensi, dal tatto all’olfatto, lasciandosi guidare dai colori che raccontano emozioni. I fiori e le piante stabilizzate prodotti da Ars Nova, azienda leader del settore, sono disponibili nel punto vendita Agripet in viale Unità d’Italia, numero 8, a Campobasso. Si tratta di prodotti completamente naturali che ricevono un trattamento in grado di mantenerli belli e morbidi per diversi anni, senza dover essere bagnati e senza aver bisogno di illuminazione.

Agripet tratta lo Stabilizzato in tutte le sue declinazioni, dal prodotto sfuso alle composizioni destinate all’arredamento d’interni, fino alle pareti vegetali utilizzati nei progetti di architettura contemporanea. Le Rose Stabilizzate Ars Nova, così come i Verdi Stabilizzati, non avendo bisogno di un substrato fertile e di un sistema di irrigazione, lasciano spazio alla fantasia, con l’unica accortezza di non essere esposti alla luce diretta e continuativa del sole o ad alti livelli di umidità. Inoltre, possono essere immagazzinati facilmente e riutilizzati numerose volte.

Anche i colori stimolano i nostri sensi o ci raccontano di noi. Si sceglie un fiore non solo per il suo profumo, ma facendosi guidare dal suo colore con l’oggetto di design Flowercube, anch’esso disponibile da Agripet: Verde (armonia, contatto, spazio, libertà), Azzurro (comunicazione e lealtà), Rosso (passione, amore, energia emotiva, forza psichica), Blu (equilibrio, amicizia, legame), Rosa (dolcezza, intuito, sensibilità), Nero (mistero, cambiamento, eleganza), Arancio (interiorità, generosità, gioia), Viola (seduzione, arte, intelligenza), Giallo (energia, immaginazione e successo) e Bianco (inizio, purezza).