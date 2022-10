Fiori di Bach, l’approfondimento a cura della rubrica Alesia e i suoi compagni di viaggio

*di Anna Braccini

INTRODUZIONE

Il nome “fiori di Bach” mi aveva intrigato, ho il pollice verde, amo le piante e i fiori e così vanno le cose nella vita. Trovai in una libreria un libro che mi incuriosì: Essere se stessi. Ascoltarsi per ritrovare il proprio cammino.

L’ho comprato, l’ho letto e da lì si è sdipanato un percorso, altri libri di Edward Bach, poi incontri con persone che mi hanno aiutato a continuare nella mia via, usando i fiori di Bach, nei momenti anche difficili della vita.

Come medico ho cercato di comprendere il concetto di salute, deplorando che si studiasse solo quali medicine dare per guarire il paziente, anziché prevenire la malattia.

Mi sono occupata sempre della prevenzione delle malattie, sono specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, ma ho cercato anche altre strade oltre a quelle indicate dalla medicina ufficiale. Si impara ad essere aperti a nuove possibilità e a giudicare sempre meno. La medicina è una, ma diversi i modi di pensarla.

LA VITA E IL PENSIERO DEL DOTTOR EDWARD BACH

Edward Bach nasce il 24 settembre 1836 a Moseley, un villaggio in Inghilterra, vicino a Birmingham, in una famiglia borghese. È un bambino vivace, curioso e intuitivo, primo tra tre figli. Un viaggio premio del suo maestro, di origine gallese, gli fece conoscere il Galles, che gli piacque molto; in seguito trascorse sempre lì le sue vacanze, trovando ispirazione nella natura del luogo.

Nel 1906 si iscrisse all’Università di Birmingham, poi a Londra conseguì nel 1914 la laurea in medicina, e si specializzò in batteriologia. Lavorò a Londra dal 1912 al College Hospital concentrandosi sulla flora batterica intestinale. Nel 1917, ebbe un’emorragia, fu operato d’urgenza, gli trovarono un tumore. La prognosi fu severa dandogli pochi mesi di vita. Furono giorni di grande sofferenza fisica e morale. Decise di continuare a lavorare, finché ne avesse la forza, si immerse nell’attività ospedaliera tanto da dimenticare la sua malattia,e guarì.

Si rese subito conto che la sua guarigione era dovuta all’interesse e all’impegno di trovare una terapia anche per malati cronici e malati ritenuti incurabili.

Si interessò di immunologia e scoprì che alcuni tipi di batteri intestinali (Bacterius Proteus, Bacterius Morgan, Bacterius Coli, ecc.) erano presenti in quantità maggiore nei

malati cronici e nei malati ritenuti incurabili. Ogni paziente del suo reparto veniva controllato in base alla predominanza di batteri intestinali presenti, alla disbiosi, e quindi gli si somministrava il vaccino da lui preparato, all’inizio per iniezione e in seguito solo

per via orale. I suoi vaccini ebbero un grande successo e molti medici cominciarono ad usarli con buoni risultati in malati cronici d’artrite, reumatismi ecc. Questi rimedi (nosodi batterici) sono ancora oggi studiati e usati.

Nel 1919, leggendo Hanneman, constatò, che le teorie omeopatiche sull’origine delle malattie e sulla terapia avevano punti in comune con le proprie ricerche e considerazioni.

Fece un altro passo avanti nella ricerca e si avvicinò ai concetti omeopatici ”primum non nocere” e “similia similibus curantur ”.

Lavorò per due anni all’Ospedale Omeopatico di Londra. Ebbe un periodo di successo e godé della stima dei colleghi, pubblicando articoli, libri e tenendo conferenze sulle sue ricerche e sulle terapie adottate.

Nel 1929 tra lo sconcerto generale prese la decisione di delegare ad altri le sue ricerche microbiologiche e chiuse lo studio medico frequentatissimo.

Ancora oggi è difficile capire le ragioni per cui Bach, allora noto batteriologo, abbandonò le sue brillanti scoperte. Trovò il coraggio di partire e affrontare serie difficoltà economiche.

Girovagò in vari luoghi dell’Inghilterra e del Galles e andò a vivere in campagna. Si era accorto che non avrebbe trovato le risposte alle sue domande nella ricerca scientifica, ma nella natura da lui tanto amata. Passeggiò a lungo per la campagna, i boschi, i fiumi e il mare. Osservò gli uomini di qualsiasi età notando le fattezze, i gesti. Osservò la natura contemplando gli alberi, gli arbusti, i fiori di campo.

Aveva inoltre acquisito una conoscenza notevole nella botanica.

Una sera in un salone affollato per una festa, si mise ad osservare i presenti: come si muovevano, mangiavano, l’atteggiamento e intuì che si potevano catalogare le persone in base alla tipologia e alla personalità individuale.

Sviluppò una teoria dei gruppi di personalità che potevano essere curati con l’aiuto di fitorimedi e gli fu chiaro che gli individui dello stesso gruppo, se si fossero ammalati, avrebbero reagito allo stesso modo anche se l’affezione fosse diversa.

Nel 1930 iniziò una nuova attività con un’impostazione di lavoro completamente nuova.

Scrisse il libro Guarisci te stesso dove spiegò che aveva capito la vera causa delle malattie e descrisse i principi del metodo di guarigione e prevenzione.

Se è presente un disturbo prolungato della mente, non solo si perde la serenità interiore, ma si ha anche una perdita della vitalità, che si ripercuote su organi e tessuti. Appena si ritrova l’armonia interiore il benessere fisico si riacquista.

C’è una relazione tra gli aspetti spirituali e mentali dell’essere umano e la malattia.

Nel libro Guarisci te stesso Bach spiegò anche l’importanza di seguire la propria voce interiore perché in caso contrario saremmo insoddisfatti, vuoti, esausti.

I rimedi floreali sono i medicamenti più indicati per assistere il paziente.

Preparò nel suo laboratorio i primi rimedi floreali usando le piante da lui scelte intuitivamente nelle sue passeggiate.

Prescrisse i rimedi floreali in base ai comportamenti e abitudini che presentavano i pazienti. Classificò 12 stati d’animo: 1) Paura, 2) Terrore, 3) Ansia irrequietezza, 4) Indecisione, 5) Preoccupazione estrema, 6) Indifferenza, noia, 7) Dubbio scoraggiante, 8) Debolezza, 9) Sfiducia in sé, 10) Impazienza, 11) Entusiasmo estremo, 12) Orgoglio.

Associò le piante, i fiori da lui scoperti, con lo stato d’animo del paziente e li somministrò intuitivamente secondo la personalità del paziente.

I primi tre rimedi, raccolti e preparati in Galles, furono Mimulus (Mimolo giallo) per la paura, Impatiens (Balsamina) per l’impazienza, Clematis (Vitalba) per l’indifferenza.

L’uso dei nuovi rimedi ebbe effetti soddisfacenti. Nel 1930 scrisse un articolo sulle sue nuove scoperte che fu pubblicato su The Homeopathic World.

Nel 1932 l’Ordine dei Medici lo cancellò dai suoi registri.

Pubblicò diversi libri: Guarisci te stesso, I dodici guaritori, Essere se stessi, Libera te stesso.

Dal 1934 visse lungo la vallata del Tamigi e completò l’uso dei rimedi floreali arrivando a 38: i fiori di Bach. Seguì dunque il proprio pensiero ed ebbe delle intuizioni che gli diedero la forza di applicare le nuove teorie a cui era giunto con l’osservazione. Lasciò questa terra a 50 anni, il 27 novembre 1936, a Mount Vermon nel letto di olmo da lui costruito.

Mount Vermon è oggi il Bach Center dove si continuano a sperimentare le sue teorie.

Attualmente i fiori di Bach sono usati, prescritti da medici e naturopati e si continua la ricerca di nuovi rimedi floreali secondo le indicazioni del dottor Edward Bach.