Ad Antonietta e Hamza che questa mattina si sono uniti in matrimonio presso il Comune di Campobasso, l’augurio dell’amica Fabiola : «Voi siete l’esempio di tenacia e di coraggio, avete lottato per il vostro amore, non bisogna mai rimandare le cose belle della vita! Festeggeremo come meritate appena sarà possibile, mille auguri dalla vostra amica Fabiola».

Ai due neo sposi ancora auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano