Fiordaliso in concerto il 7 agosto a Pietracatella

Concerto gratuito in occasione della festa patronale San Donato

Pietracatella si prepara ad ospitare una delle voci storiche del panorama musicale italiano. Parliamo di Fiordaliso, pronta a salire sul palco del paese fortorino il 7 agosto. Un concerto che arricchisce l’estate live del Molise, mai come quest’anno ricca di appuntamenti.

Anche Pietracatella ha voluto concedersi uno di questi appuntamenti e regalare ai suoi cittadini un concerto gratuito in occasione della festa patronale San Donato: il live, con inizio alle 22, è l’unica data in regione per l’artista.

Grazie alla commissione di San Donato, composta da veterani e più giovani, sono in programma 3 giorni di festa. Il 5 agosto ci sarà uno spettacolo teatrale, il 6 ospiti d’onore saranno i famosissimi Fratelli Ferraiolo con il loro magnifico Teatro dei Burattini. Clou della festa il 7 con il concerto di Fiordaliso, a Pietracatella già dalla mattina. A chiusura lo spettacolo Piromusicale a cura di Pirogiochi. Spazio anche ai sapori del palato con maiale allo spiedo, pizza e baccalà.