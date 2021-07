Fiom: «Apprendiamo con soddisfazione la decisione di Stellantis di insediare la Gigafactory a Termoli

«La FIOM da mesi si sta battendo per la transizione e per avere investimenti in Italia che vadano verso l’elettrico. Questo è un primo importante risultato verso l’elettrificazione. Viene premiata la professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori dello stabilimento di Termoli che in questi anni hanno saputo dimostrare serietà. Questo risultato è stato anche frutto di una forte volontà manifestata dalla FIOM di avere investimenti in Italia da parte di Stellantis. Ora il Governo faccia la sua parte per rendere la nostra nazione pronta a raccogliere le sfide di una transizione che favorisca il futuro delle nuove generazioni creando occupazione La FIOM auspica altri interventi da parte di Stellantis che sappiano cogliere le nuove sfide proposte dalla transizione verso l’elettrico».