Fiocco rosa in casa Porfirio: è nata Matilde Vittoria

Un’immensa gioia ha riempito il cuore di mamma Federica e papà Mattia ieri 20 marzo quando è venuta al mondo la loro piccolina, Matilde Vittoria, un batuffolo di 3040g!

Un’emozione indescrivibile per tutta la famiglia che non vede l’ora di conoscerla, DPCM permettendo! Gli auguri più grandi arrivano dai nonni Antonio e Margherita, Franco e Danielle, dagli zii Serena, Giuseppe, Aurora, Alex, Manuela ed Enrico, e dai cuginetti Beatrice e Gregorio. Ed ovviamente sinceri auguri alla nuova arrivata per una vita ricca di serenità, gioia e soddisfazioni anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise