Fiocco rosa in casa Mandato, benvenuta al mondo dolcissima Anita

L’ attesa è finita e una nuova vita è sbocciata. Fiocco rosa in casa Mandato: ad allietare le giornate di mamma Veronica e papà Michele è arrivata la dolcissima Anita. Con i suoi 3 kg di peso la dolcissima e bellissima Anita ha regalato gioia e felicità ai suoi cari. A mamma e papà auguri per il lieto evento da tutti i parenti. A Veronica e Michele Mandato auguri di cuore per l’arrivo della dolcissima Anita anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.