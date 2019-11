Fiocco rosa in casa Mancini Benvenuta alla piccola Maria Antonietta

Grande festa in casa Mancini per la nascita di Maria Antonietta. Per la gioia di papà Armando e di mamma Francesca Paolone, la piccola e bellissima Maria Antonietta è nata all’ospedale di Isernia questa notte, 21 novembre, alle ore 00.15. Tre chili e 400 grammi di pura bellezza e dolcezza per la neonata, circondata dall’affetto dei genitori, familiari e amici entusiasti per il lieto evento. Gli auguri più sinceri da parte di tutti loro, dei colleghi di lavoro di papà Nando e dal consigliere regionale Filomena Calenda.