Fiocco rosa in casa Di Brino-Lombardozzi, è nata la splendida Emma!

Fiocco rosa in casa Di Brino-Lombardozzi! Un batuffolo rosa ha portato la gioia nei cuori di papà Salvatore, mamma Agnese e della sorellina primogenita Isabel. Oggi, 4 agosto, nel giorno di San Basso alle ore 14.32, è venuta al mondo la splendida Emma. Una gioia immensa non solo per mamma e papà ma anche per i nonni, gli zii e la cuginetta Antonia, già pronta ad amarla con tutta se stessa. Non c’è che dire, la cicogna ha proprio scelto bene! Tantissimi auguri mamma Agnese e papà Salvatore… e buona vita lunga e serena splendida Emma!