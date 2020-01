Fiocco rosa al San Timoteo, il 2020 nasce nel segno di Divine

Si chiama Divine ed è lei la prima nata del 2020 al San Timoteo di Termmoli. La piccola e splendida bimba di origini nigeriane è venuta al mondo alle 3.15 della notte di Capodanno. Tre chili e 25 grammi per 51 centimetri di lunghezza la piccola è venuta al mondo nel punto nascita del San Timoteo e si tratta di un regalo non solo per la sua famiglia ma anche per la struttura bassomolisana dopo i mesi di battaglie e i tentativi di farla restare aperta. Una nascita anche e soprattutto nel segno dell’inclusione e dell’integrazione come si è stato soliti vedere da parecchio tempo in basso Molise.