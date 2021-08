Un raggio di sole in formato splendore. Fiocco azzurro in casa De Cristofaro. Alle 16.40 di oggi pomeriggio, 18 agosto, è venuto al mondo lo splendido Nicolò per la gioia di mamma Alessia e di papà Alfredo. Al piccolo che è già diventato l’amore grande di tutti i più cari auguri degli zii Marika e Basso e della piccola Nicole. Benvenuto al mondo Nicolò ti auguriamo una vita piena di gioia e felicità!