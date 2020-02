Fiocco, abbandonato fino a rischiare la morte, è guarito e cerca famiglia

La storia di Fiocco, un cagnolino abbandonato e ritrovato in un paesino del Molise, è finita sui giornali nazionali fino a “scomodare” la redazione del quotidiano La Stampa che, in un articolo del 25 febbraio scorso, ha ripercorso le tappe della disavventura raccontandone le vicissitudini. Dal ritrovamento avvenuto grazie alla collaborazione delle guardie zoofile dell’Oipa di Campobasso fino alla nuova vita che questo dolce cane ora ha la possibilità di trovare grazie ai volontari dell’Apac l’associazione protezione animali del capoluogo molisano, sempre pronta a fornire aiuto e sostegno. Così scrivevano sulla pagina facebook dell’associazione quattro mesi fa:

«E’ stato affidato alla nostra associazione, una volontaria lo terrà sotto controllo per somministrare la terapia indicata dal veterinario e insieme cercheremo di capire che problemi ha il nostro amico. Quando sarà guarito (perché lui guarirà..noi ne siamo sicure) cercheremo una famiglia per lui».

Ebbene ora Fiocco è guarito ed pronto per essere accolto da una famiglia che lo rispetti. Le previsioni si sono rivelate esatte – scrive lastampa.it – e la grande speranza ha premiato l’impegno perché ora il dolce “lagotto” è rinato. Ed è irriconoscibile. In piena forma con un bel manto riccioluto nella gran parte del corpo è l’immagine della rinascita e della forza delle cure e soprattutto dell’immenso amore a lui donato da tutti coloro che in questi mesi hanno seguito la sua storia.