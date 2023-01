Fiocchi di neve in Alto Molise e sul Matese, meteo in miglioramento dal pomeriggio

Tornano i fiocchi di neve in Molise, principalmente in montagna. Imbiancate Capracotta (foto) e Campitello Matese, acqua mista a nevischio è scesa, a trattai, anche in alcune zone del capoluogo di regione.

Dunque previsioni confermate, anche se perturbazione che ha portato spolverate di neve in alcune zone del Molise, in Alto Molise e sul Matese, ha le ore contato. Dal pomeriggio la situazione meteorologica migliorerà e dovrebbero tornare ampi spazi di sereno su gran parte della regione.

Previsioni www.meteoinmolise.com

Foto: Emilia Mendozzi