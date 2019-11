Finti medici rubano il bancomat a una coppia di anziani

Ennesima truffa in provincia di Isernia: questa volta vittime del raggiro una coppia di Ceppagna

VENAFRO. Ennesima truffa a danno degli anziani. È accaduto questa mattina a Ceppagna, dove una coppia di pensionati è incappata in un raggiro. I malfattori, che secondo una prima ricostruzione dovrebbero essere tre, due donne un uomo di alta statura, sono arrivati a bordo di un’auto – sembrerebbe una fiat Panda di colore bianco – e hanno suonato al campanello dei pensionati. Agli anziani hanno fatto credere di essere dei medici, così, impauriti gli stessi hanno deciso di aprire la porta. Non hanno fatto in tempo a capire che si trattava di una truffa che i malfattori sono riusciti a rubare una carta bancomat. Subito dopo il trio è fuggito via a grande velocità, dileguandosi nel nulla. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

Nonostante l’opera di sensibilizzazione da parte delle autorità, continuano i raggiri nei confronti della popolazione più anziana.