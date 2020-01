REDAZIONE TERMOLI

Con una ordinanza il comune di Termoli ha ufficialmente chiuso il terminal bus vicino il centro commerciale Lo Scrigno. La chiusura della zona si è resa necessaria a causa dei lavori di manutenzione che da oggi, 2 gennaio, partiranno e andranno avanti fino al 6 gennaio. Un semi disagio per i pendolari che saranno costretti a raggiungere il vicino spiazzale che sorge davanti al cimitero di Termoli per imbarcarsi sui pullman durante le date indicate.