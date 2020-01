Fino al 12 gennaio sale operatorie a singhiozzo al San Timoteo

Saranno garantite solo le emergenze fino a domenica

REDAZIONE TERMOLI

Fino al 12 gennaio l’attività delle sale operatorie dell’ospedale di Termoli sarà esercitata solo per le emergenze. E’ questo quanto previsto per far si che avvenga la rotazione per il turno di ferie per le figure specialistiche necessarie per una operazione. Una scelta dovuta anche agli estenuanti turni di anestesisti e rianimatori che avevano a loro tempo protestato poiché si trovavano a lavorare il doppio delle ore previste.