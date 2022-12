Fino a fine mese a Campobasso in pullman gratis

Da domani, sabato 17 dicembre, a sabato 31 dicembre si potrà viaggiare gratuitamente su tutta la rete del trasporto pubblico urbano del Comune di Campobasso

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale presentata nei giorni scorsi dal sindaco Gravina e dall’assessore alla Mobilità Simone Cretella, vuole garantire un periodo di gratuità per l’utilizzo di tutta la rete del trasporto pubblico cittadino, innanzitutto per puntare a sensibilizzare in modo concreto tutti i campobassani su utilità e convenienza del trasporto pubblico urbano, ancor più in un periodo come quello delle festività natalizie, notoriamente caratterizzato da un deciso incremento del traffico.

“Due settimane di trasporto gratuito, crediamo che rappresentino un periodo congruo per dare modo a tutti almeno di provare ad affrontare gli spostamenti in maniera più sostenibile e conveniente. – ha detto l’assessore alla Mobilità, Simone Cretella – Le distanze della nostra città consentono certamente di muoversi a piedi per la maggior parte dei casi ma, per quanti provengono dalle zone più distanti o da altri centri, va stimolata e sviluppata l’abitudine a parcheggiare nelle aree periferiche ed utilizzare il trasporto pubblico per il cosiddetto ultimo miglio, raggiungendo il centro nella maniera più pratica ed economica, senza contribuire alla congestione del traffico e senza doversi preoccupare di cercare parcheggio che, in molte ore della giornata, risulta impresa quasi impossibile.”

L’iniziativa permetterà così una fruizione a pieno dei tanti eventi che grazie al calendario di Natale in Città sono in programma in questo mese di dicembre nel centro cittadino, agevolando anche gli acquisti presso gli esercenti e i negozi cittadini, in modo da funzionare come un ulteriore tassello di sostegno alla campagna di sensibilizzazione Io compro in Città già lanciata Comune di Campobasso.

“Una visione della mobilità urbana – ha aggiunto e sottolineato Cretella – che è anche al Centro del redigendo PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – il quale, proprio con l’auspicata diminuzione dell’impatto delle automobili, potrà contribuire alla rivitalizzazione sociale, commerciale ed ambientale di una città che aspira a diventare sicuramente più vivibile ed accogliente.”