«Fino a fine mandato rispettiamo il voto, dopo saremo in un’area diversa»

REDAZIONE TERMOLI

Da settimane lo cercano tutti: sia i colleghi di centrodestra con cui, da più di un anno condivide l’avventura in Regione, sia quelli di centrosinistra che, invece, vorrebbero cercare di continuare (almeno su Termoli) il cammino avviato all’indomani dell’elezione del sindaco Sbrocca. E quando manca praticamente un “passo” dall’ufficializzazione dei candidati sindaco delle due coalizioni lui, Vincenzo Niro, assessore regionale e “mentore politico” dei Popolari per l’Italia ha deciso di fare il punto sulla situazione bassomolisana. D’altronde la domanda che in questi giorni ha affollato le chat di messaggistica dei politici della costa è: cosa decideranno di fare i Popolari? Con quale schieramento staranno? Lui, con l’aria pacata che da sempre lo contraddistingue risponde con un semplice: «io non credo di stabilire se a destra o a sinistra. Come abbiamo fatto nel passato ci interessa sviluppare dei punti programmatici che riteniamo condivisibili in una coalizione di centrodestra». Il messaggio, quindi, è chiaro: «prima il programma poi chi sarà l’espressione dell’uomo o della donna che farà sintesi tra le forze politiche e che meglio garantirà l’attuazione di quel programma. Senza questi presupposti – ha affermato Niro – sarà difficile pensare a una operazione di nomination che non mi appassiona». Prima i programmi e dopo i nomi, quindi, che, bene inteso non dovranno arrivare da fuori regione «soprattutto – specifica l’assessore regionale – da parte di chi non conosce la regione se non nelle scorribande elettorali di una certa importanza» altrimenti «sarà difficile avere la mia partecipazione». Il riferimento, chiaramente, sarebbe alla “spartizione” delle caselle di Campobasso e Termoli che i maggiori partiti del centrodestra avrebbero fatto a Roma. Niro, dal canto suo, ribadisce il concetto della «condivisione del programma» che vede la coalizione di centrodestra pronta a un altro “round” nel corso del tavolo che si terrà questo pomeriggio a Campobasso dal quale, gioco-forza, dipenderà anche il “destino” di Termoli. «Si sta lavorando in maniera parecchio proficua – ha proseguito Niro – su quei punti che sono importanti per il nostro programma di governo che coincide con quello regionale. Su questo si troverà una sintesi in massimo 24-36 ore». Successivamente sarà la volta della scelta del candidato sindaco in quella sorta di “toto nomination” che sta appassionando tutta Termoli. «Su questo chiedo la massima condivisione perché le scelte devono partire dal territorio, non possono arrivare per dicktat diversi e su questo ci sarà un confronto ampio, sapendo che tutti auspichiamo che le scelte provengano dai cittadini che sono quelli che dovranno scegliere il sindaco. Quindi mi suona strano pensare a delle imposizioni senza conoscere il territorio». I Popolari, quindi, pronti a passare a destra nonostante voci di corridoio racconterebbero di quanto gli attuali consiglieri termolesi sarebbero pronti ad appoggiare una nuova candidatura del sindaco Sbrocca? Anche su questo Niro è chiaro: «Non mi pare di percepire questo. Stiamo componendo due liste che sono già pronte e abbiamo tracciato il nostro programma con i gruppi di coalizione che si sono riuniti in passato negli ultimi due mesi su Termoli e non mi pare che ci siano delle perplessità da parte di coloro che stanno lavorando in maniera insistente perché conoscono il territorio termolese e danno quegli elementi di programmazione che servono per la Termoli del futuro». Una città che, per l’assessore Niro, deve essere una Svizzera del sud. «Nel programma regionale abbiamo detto che Termoli è una cerniera che divide il centro-nord dal centro-sud, io l’ho definita la Svizzera del sud, e quindi bisogna fare in modo che diventi tale per cui ci vuole grande sforzo di convergenza delle forze politiche, degli uomini che conoscono il territorio con il giusto innesto delle nuove leve che daranno il giusto impulso». Un impulso che potrebbe significare l’abbandono della coalizione con il sindaco Sbrocca. «Nel voto espresso nel 2014 dai cittadini termolesi il simbolo dei Popolari per l’Italia era collegato al sindaco Sbrocca per ragioni anche di equilibri regionali. Il mandato elettorale non si tradisce mai – ha affermato Niro – ma se il mandato elettorale ci sono forze politiche che non vengono rispettate o portano avanti una programmazione che non riescono a mettere in campo in maniera decisa ed efficace penso che debbano rispondere a chi le ha votate e quindi fino a fine mandato si segue la strada dove sono stati scelti, dopo ci si propone per un nuovo programma che se viene condiviso da forze politiche che appartengono a un’area diversa. Penso che noi saremo in un’area diversa».