Fino a 500 euro di multa ai proprietari (incivili) di cani

Padroni dei cani maleducati, c’è l’ordinanza nel Comune di Toro contro le deiezioni canine abbandonate e anche contro chi non sa governare il proprio animale domestico. Un’ordinanza che si è resa necessaria a fronte di inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni lasciate lungo le strade. L’ordinanza rimarcasi è resa necessaria dopo numerose rimostranze e reclami da parte dei cittadini per la presenza di deiezioni lungo i marciapiedi e le strade e nel centro storico, in particolare. In molti casi, infatti, i cani vengono lasciati liberamente e sarà compito della Polizia locale controllare per verificare che tutti abbiano l’occorrente, compreso il microchip al cane per l’identificazione all’anagrafe regionale, proprio per evitare inconvenienti poco piacevoli.“

In particolare è fatto obbligo di:

– RACCOGLIERE immediatamente le deiezioni solide sulle aeree pubbliche e sciacquare le deiezioni liquide con acqua;

– ESSERE SEMPRE FORNITI di sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide, a tenuta d’acqua, e di bottigliette d’acqua per pulire i residui di deiezioni solide e liquide;

– TENERE SEMPRE AL GUINZAGLIO il cane con una lunghezza massima di 1,5 metri e in modo che sia sempre sotto il controllo dell’accompagnatore;

– RIMUOVERE ciotole e resti di cibo a terra, una volta alimentati i cani sulle aree pubbliche.

Nel caso in cui non si osservi l’ordinanza allegata, sono previste sanzioni fino a 500 euro.