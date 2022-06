Finmolise: Toma nomina, Fabio Patriciello rifiuta

Paradossale quanto accaduto alla Regione. Donato Toma fa le nomine alla Finmolise, ma Fabio Patriciello, giovane e brillante commercialista venafrano, nipote dell’eurodeputato, ringrazia e rifiuta. Non era mai accaduto nel sottobosco delle nomine molisane, che viene gestito con abilità e sapienza, soprattutto in vista delle scadenze elettorali.

Probabilmente Toma voleva in qualche maniera ingraziarsi il potente eurodeputato, ma il giovane nipote gli ha risposto picche con una Pec: grazie, ma rifiuto, sono troppo impegnato con il mio lavoro. A questo punto è prevedibile che già in serata Toma nominerà qualcun altro. Fabio Patriciello comunque si era candidato per ricoprire le varie cariche.

Ma vediamo che è successo: con delibera 182 del 15 giugno, la Giunta regionale, con l’assenza di Vincenzo Cotugno, ha proceduto a designare il Presidente, l’Amministratore delegato e il Componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa così come segue:

Bartolomeo Antonacci, Presidente;

Domenico Fagnano, Amministratore delegato;

Fabio Patriciello, Componente, con quest’ultimo che ha rinunciato. Ora a Toma tocca nominare un altro. (Redis)