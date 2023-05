Finmolise, si dimette il presidente Leo Antonacci: si candiderà alle Regionali

Lo annuncia lui stesso, in un lungo post su Facebook. Leo Antonacci, presidente di Finmolise, lascia l’incarico per potersi candidare in condizioni di compatibilità alle prossime elezioni regionali. «Grazie Finmolise!», esordisce così Antonacci che continua: «La mia esperienza alla guida della Finmolise S.p.A. (Finanziaria regionale della Regione Molise) volge al termine. Sono stati 4 anni di efficienza che hanno offerto alle aziende molisane sempre più strumenti e soluzioni finanziarie per competere nel mercato del lavoro, dell’innovazione e dell’investimento. Anni nei quali ho lavorato a stretto giro con professionisti del settore, membri del Cda e del Collegio Sindacale che hanno sicuramente arricchito il mio bagaglio professionale e, spero a tal proposito, di essere stato per loro una spalla degna e competente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Un passaggio doveroso ai dipendenti tutti della Finmolise che, dal primo giorno, mi hanno accolto e fatto sentire a casa, supportandomi fin da subito in quelle che erano le mie carenze iniziali e seguendomi poi a pieno nella linea tracciata, specie nel periodo pandemico. Di ognuno di voi porterò con me uno splendido ricordo e virtualmente vi stringo tutti in un unico forte abbraccio, sicuro di poter affermare, che con tanti di voi il rapporto non si limita alla sfera professionale, ma è, ad oggi assolutamente personale, come spesso accade in un vero team. Lavorare insieme a tutti voi non è stato per me un dovere, ma un piacere, pertanto, un grazie sincero per tutte le emozioni che insieme abbiamo condiviso.

Le mie dimissioni sono obbligate dalla volontà di competere come candidato alla prossima tornata elettorale del 25 e 26 giugno per il rinnovo del Consiglio regionale, sperando che le competenze acquisite negli anni possano essere di supporto e tutela per le persone, le aziende e gli Enti del nostro territorio, della nostra Regione. Auguro lunga vita alla Finmolise S.p.A., tra i pochi porti sicuri dell’imprenditoria molisana».