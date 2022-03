Finito in tempi-record il ciclo di vaccinazioni domiciliari dell’Esercito

Completato in tempi-record il ciclo di vaccinazioni domiciliari eseguite in provincia di Isernia dalla squadra dell’Esercito guidata dal Tenente Colonnello Medico Domenico Di Baggio.

I sanitari con le stellette hanno eseguito circa 600 vaccinazioni su disabili, anziani immobilizzati, malati gravi e persone in detenzione domiciliare in tutti e 53 i comuni della provincia di Isernia. La missione era iniziata a fine gennaio e si è conclusa nel primo fine settimana di marzo.

Gli uomini del Tenente Colonnello Di Baggio, con la collaborazione delle amministrazioni comunali di tutti i centri della provincia, hanno raggiunto località spesso impervie ed isolate, pur di vaccinare tutte le persone impossibilitate a muoversi da casa.

Una missione speciale, che ha visto i sanitari dell’Esercito raggiungere anche due o tre comuni al giorno, per concludere il più rapidamente possibile il loro lavoro.

In tutti i comuni i militari sono stati ringraziati ed elogiati pubblicamente dai rispettivi sindaci e anche il presidente della Regione, Donato Toma, appresa la fine delle vaccinazioni in provincia di Isernia si è fatto latore di un messaggio di congratulazione nei confronti dell’equipe militare che ha operato in provincia di Isernia, proponendo all’Esercito un encomio ufficiale per il Tenente Colonnello Di Baggio ed i suoi validi collaboratori.