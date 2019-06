Finiscono con l’auto nel burrone, miracolati madre e figlio (FOTO)

REDAZIONE

ISERNIA

La loro auto ha fatto un volo di diversi metri, atterrando rovinosamente in un burrone. Nel mezzo una donna e suo figlio che sono usciti miracolosamente illesi. L’episodio è avvenuto intorno alle 19:15 di oggi lungo la strada provinciale che collega Montaquila a Filignano. Sul posto il personale del 118 che, dopo aver accertato le buone condizioni delle due persone coinvolte, di origini napoletane, e prestate loro le prime cure del caso, non ha ritenuto necessario ricoverarli. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno recuperato l’auto finita nel dirupo grazie a un autogru giunta pochi minuti dopo. Sulle cause del sinistro indagano i carabinieri.