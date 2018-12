Finisce un incubo per Eugenio, il molisano rimasto ferito nella tragedia di Corinaldo

A circa due settimane dal disastro avvenuto nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, il 18enne di Campobasso ferito nei locali intossicati da uno spray urticante può lasciare l’ospedale di Ancona dove per circa una settimana è rimasto in gravissime condizioni per i traumi da schiacciamento riportati durante la fuga di centinaia di ragazzi che cercavano di guadagnare le uscite di sicurezza per allontanarsi da quell’atmosfera irrespirabile. Fuga che, purtroppo, ha causato la morte di cinque adolescenti e di una donna di 40 anni che aveva accompagnato i figli al concerto del rapper Sfera Ebbasta. Per fortuna il 18enne Eugenio Bove ha superato la fase più critica e già nelle prossime ore potrebbe far ritorno nella sua abitazione che si trova fra i comuni di Campobasso e Ferrazzano.