Finisce su La Verità la vicenda della Geco e delle sorelle Ferri, nipoti della viceprefetto di Isernia

Grande risalto oggi sulla Verità di Maurizio Belpietro che, in prima pagina e all’interno, dedica largo spazio ad un’inchiesta sull’accoglienza dei migranti a Isernia. Sotto tiro la Geco, la cooperativa delle sorelle Ferri, attualmente in crociera su uno yatch in Sardegna. Nella Geco sono finiti i tunisini arrivati a Isernia. L’articolo, a firma di Francesco Borgonovo, si sofferma sui fatturati da centinaia di migliaia di euro della cooperativa isernina e sui legami di parentela delle due sorelle con la viceprefetto di Isernia, Giuseppina Ferri. Tutto legale, scrive Birgonovo, ma com’è noto la gestione dell’accoglienza fa capo proprio alle prefetture. Altro aspetto tirato fuori dalla Verità l’appartenenza alla Sinistra e i legami con Vendola delle due sorelle.

