Finisce in Molise la fuga del giovane accusato di omicidio in Puglia

Arrivato al casello autostradale di Termoli si è costituito

Si è costituito ai carabinieri di Termoli, Mirko Tammaro, il ragazzo di 26 anni di Ortanova (Foggia) con precedenti per furto, ritenuto il presunto omicida di Andrea Gaeta di 20 anni ucciso la notte di venerdì alla periferia del comune foggiano. Al momento l’ipotesi di reato configurata è quella di omicidio volontario nonché detenzione e porto illegale di arma da sparo. La pistola, gettata nelle campagne subito dopo l’omicidio è stata ritrovata e sequestrata. Mirko Tammaro era da un anno in affidamento ai servizi sociali.

In seguito all’omicidio, avvenuto intorno alle 2 di notte, Tammaro è subito fuggito verso l’Abruzzo senza però riuscire a raggiungerlo. Arrivato al casello autostradale di Termoli, infatti, si è costituito dopo numerosi contatti con familiari e inquirenti