Finisce fuori strada con un furgoncino e scappa, il mezzo è risultato rubato

Incidente autonomo quello che si è verificato oggi, 24 settembre 2020, sulla Ss 158 al km 30.500 in territorio di Colli al Volturno. Un furgoncino è uscito fuori strada per cause che sono in corso di accertamento ed è andata a finire al lato della carreggiata, in una cunetta. Il veicolo, abbandonato dal conducente, sarebbe risultato anche rubato. Sul posto è stato istituito il senso unico alternato per recupero veicolo. Presente il personale Anas e le forze dell’ordine.

