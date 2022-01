Finge di avere il Covid per non fare rientro in carcere, arrestato 58enne

In azione gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della Questura, ha tratto in arresto un 58 enne campobassano, senza fissa dimora, sottoposto alla misura di sicurezza della casa lavoro presso la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso il 29 dicembre scorso dal Magistrato di Sorveglianza di Modena.

L’uomo, che sarebbe dovuto rientrare in Istituto alla scadenza di un permesso concessogli per le festività natalizie, noncurante delle prescrizioni impostegli non è rientrato in Istituto.

A seguito di nota di rintraccio diramata dal suddetto istituto penitenziario, sono immediatamente scattate le ricerche dell’uomo che veniva rintracciato da personale di questa Squadra Mobile. Il 58enne, al fine di sottrarsi al controllo, ha riferito di accusare dei sintomi riconducibili all’infezione da COVID 19, pertanto come da prassi, gli Agenti di Polizia hanno attivato tramite l’ASREM, il protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione della pandemia e l’uomo è stato immediatamente sottoposto a tampone molecolare che dava esito negativo.

Pertanto, nei confronti del 58 enne campobassano, il Magistrato di Sorveglianza competente ha emesso un ordine di immediato rientro nella Casa Lavoro.

Alla luce delle condotte tenute dall’uomo, persistendo quindi la sua condizione di “persona socialmente pericolosa”, nei suoi confronti è stato conseguentemente emesso il provvedimento restrittivo eseguito dai poliziotti della Questura di Campobasso che, dopo le formalità di rito, hanno associato l’uomo alla Casa Circondariale di Campobasso.

Inoltre, nello stesso periodo, personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un’ulteriore ordinanza di sottoposizione al regime della detenzione domiciliare nei confronti di un altro soggetto cinquantenne di Campobasso, che dovrà espiare, presso il proprio domicilio, la pena definitiva di mesi 11 e giorni 16 di reclusione.