Fine settimana tra furti e sporcizia in centro, la pulizia è fai da te

Un paio di segnalazioni da Termoli al nostro servizio WhatsApp. La prima riguarda una rapina ai danni di un ristorante del centro di Termoli, perpetrata sabato notte, forzando la porta d’ingresso. Bottino magro per i ladri che sono riusciti a portar via soltanto 40 euro dalla cassa. I Carabinieri hanno fatto sapere poi che si è trattato di un vero e proprio raid notturno ai danni di più ristoratori. Si spera, ora, che le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso il tutto per risalire ai colpevoli.

Amaro risveglio domenicale, invece, per alcuni residenti nelle immediate vicinanze di una piazzetta del centro termolese dove transitano centinaia di turisti approfittando del bel tempo. Il fatto è che, dopo la movida del sabato, le pulizie spettano a loro, compresi i muri trasformati in veri e propri orinatoi! «Che figuraccia faremmo con i turisti se non ci mettessimo a lavoro per ripulire tutto? Abbiamo chiamato i Vigili urbani: ci hanno detto di chiamare un numero verde che, ovviamente, risulta fuori servizio!».