Fine settimana torna in piazza la mela dell’Associazione italiana sclerosi multipla

Fine settimana torna in piazza la mela dell’Aism. Il referente territoriale Gino Donatelli fa sapere che l’iniziativa avrà luogo, sabato 6 e domenica 7, nella piazza di Trivento, presso il Santuario di Canneto, e poi nei comuni di Limosano, Sant’Angelo Limosano, San Biase, Torella del Sannio, Fossalto e Salcito, «anche quest’anno saremo pronti per questa nuova sfida – afferma il responsabile Donatelli – e ci aspettiamo la stessa partecipazione degli anni precedenti e perché no sempre meglio, più numerosi. Ci impegneremo anche in questa edizione, con la stessa passione e la medesima volontà di contribuire alla giusta causa». L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla è l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla. Insieme con Fism, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, è il punto di riferimento per le circa 110mila persone colpite e per i loro familiari. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante – si riporta sul sito – la sclerosi multipla (SM) o sclerosi a placche, è una patologia grave del sistema nervoso centrale. Viene diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni, le donne ne sono colpite in numero doppio rispetto agli uomini. AISM è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus), che da quasi 50 anni opera su tutto il territorio nazionale nella convinzione che le persone con SM e le loro famiglie abbiano il diritto a una buona qualità della vita e a una piena integrazione sociale. L’impegno di Aism è a tutto tondo e riguarda l’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica; la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica; l’erogazione di servizi socio sanitari a livello nazionale e locale; la rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone con SM. Dal 1998 Aism è affiancata da Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (Fism) , Onlus istituita con lo specifico obiettivo di sostenere la ricerca sulla SM e costruire un futuro libero dalla sclerosi multipla.