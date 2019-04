Fine settimana lungo, controlli dei Carabinieri sulle strade

Nel corso del lungo fine settimana pasquale appena trascorso, protrattosi per i termolesi sino alle prime ore di martedì, per la ricorrente festività della “Madonna a Lungo”, il comando Compagnia Carabinieri di Termoli ha predisposto, su tutto il territorio della giurisdizione di competenza, un servizio a “largo raggio”, volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nonché il monitoraggio dei veicoli in transito sulle principali arterie stradali e il regolare svolgimento delle diverse manifestazioni organizzate per il Lunedì in Albis.

Nel corso di tutto il week end, le pattuglie sul territorio sono state complessivamente 43 con l’impiego di 86 Carabinieri, che hanno garantito, specie sulla zona costiera, la fruizione di una serena – non in termini meteorologici – giornata per la consueta gita fuoriporta. Numerosi i controlli effettuati con attuazione di vari posti di blocco lungo le principali arterie stradali, nel corso dei quali sono state effettuate anche alcune perquisizioni con esito negativo.

Tre le patenti ritirate dai Carabinieri della Sezione Radiomobile e tutte per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Un 60enne di Vasto, infatti, a seguito di controllo alla circolazione stradale conseguente a sinistro, veniva sottoposto ed accertamento etilometrico e veniva trovato con un tasso alcolemico nel sangue di 2,12 g/l. Analoga sorte per un 19enne termolese, anch’egli autore di un incidente, veniva trovato con un tasso alcolemico pari a 1,34 g/l. Per entrambi è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di Larino ed il ritiro immediato del documento di guida, sanzione quest’ultima comminata anche ad un 22enne di Termoli, che però aveva un tasso di poco superiore al consentito, per il quale è stato sanzionato con una contravvenzione pecuniaria al Codice della Strada, di alcune centinaia di euro.

L’attività di prevenzione ha prodotto ottimi risultati e favorevole riscontro della cittadinanza. I veicoli controllati sono stati 215 e le persone identificate 264.