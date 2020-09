Fine settimana intenso per i Carabinieri tra denunce per droga e ubriachezza moleste

I Carabinieri della Compagnia di Larino, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio durante l’intero weekend, hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale e ad esercizi pubblici, in collaborazione con i Nas di Campobasso. Più di un centinaio i soggetti controllati, ed elevate oltre 2000 euro di sanzioni amministrative al codice della strada .Tra questi, un sanmartinese sanzionato poiché alla guida del proprio veicolo privo di assicurazione e patente di guida, successivamente denunciato il giorno dopo poiché nuovamente in circolazione nonostante l’assenza dei suddetti titoli. Sempre in San Martino in Pensilis, i militari hanno anche denunciato in stato di libertà un pregiudicato locale, poiché nascondeva all’interno del contatore della propria abitazione qualche grammo di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per confezionamento di droga. Numerose anche le attività commerciali controllate. In una di queste, in San Martino in Pensilis, i carabinieri dei Nas di Campobasso hanno sottoposto a sequestro carne tipo turcinella, poiché priva della prevista tracciabilità sanitaria. Infine, a Larino, a seguito dei controlli fatti presso locali notturni, sono state elevate due contravvenzioni per ubriachezza molesta e segnalato alla Prefettura di Campobasso un frentano poiché trovato in possesso, mentre era alla guida della propria vettura, di hashih.