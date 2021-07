Fine settimana intenso per gli Atleti AMA

Quattro tesserati dell’AMA, Felicita Iannitto, Paolo Barone, Enrico Patete e Nicola Tudino, hanno partecipato alla 1^ edizione della CAMPITELLO MATESE RUN IN THE SKY, organizzata dall’A.S.D. Stabiaequa Half Marathon, sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva U.I.S.P., con il patrocinio del comune di San Massimo (CB), nel rispetto delle norme anticovid. La manifestazione, il cui percorso è stato di 9,2 km, ha avuto luogo domenica il 18 luglio 2021, con partenza alle ore 9,30 dalla piazza antistante gli Uffici Comunali in località Campitello Matese, Comune di San Massimo. Altri due iscritti dell’AMA, Nicola Iademarco e Pasqualino Pietrarca, hanno rappresentato la ns società nella gara di 40 km a Marina d’Avola (SR), dove Nicola Iademarco, col tempo di 5 h 13′ 25”, è giunto 30° assoluto e 3° di categoria. Mentre Pasqualino Pietrarca ha impiegato 4h 57′ 24”, 28° assoluto e 8° di categoria. Presente a questa gara anche un altro atleta molisano della Virtus, Domenico Tedeschi, che è arrivato 1° della sua categoria con 3h 21′ 27”, nonché 13° assoluto. A tutti un ringraziamento ed un plauso da parte del Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, che auspica una ripresa dell’attività delle competizioni podistiche, con un sempre maggior numero di atleti AMA presenti.