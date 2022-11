Fine dell’uomo

di Sergio Genovese

Quello che sta accadendo nell’ultimo decennio è la deformazione, drammatica, del nostro essere persone, oggi ci muoviamo in una società stravolta, aggressiva e violenta. Spesso i tanti osannati social verso cui fingiamo perplessità e cautele ma ne restiamo infatuati per mettere carburante al nostro ego, sono il trampolino per acquisire aggressività e presunzione. Siamo talmente sbandati che non riusciamo neanche a fermarci per riflettere su quello che ci propongono le storie quotidiane. Eppure le notizie di cronaca dovrebbero insieme spaventarci e stimolarci a commentare la fine che ha fatto l’uomo. Per tanti, troppi, non è l’argomento dominante. L’ultimo episodio siciliano dove una “bestia” per non aver ricevuto un certificato per la patente ha sparato ed ucciso il suo cardiologo, ne è testimonianza. Ma l’immagine più scioccante è quella dei genitori di Saman che escono con la figlia per una passeggiata (finta) che si è tramutata come l’ingresso nefasto per la sua fine. Se quella madre e quel padre nel percorso di morte non si sono fatti impietosire da alcun ripensamento, accompagnando la propria figlia alla fine, soprattutto la madre che l’aveva partorita, non sono degni di appartenere a nessuna specie vivente, neanche alle bestie. Ma ogni giorno veniamo a conoscenza che molti figli ammazzano le mamme ed i papà con una ferocia inaudita, spesso usando coltelli e forbici a testimonianza che la violenza sanguinosa è l’approdo ai loro deviati intenti. E che dire delle risse dei fine settimana dove il branco spesso si accanisce sui ragazzi che si oppongono ad una vita costruita sulla melmosa prepotenza. Anche in questo caso i morti che si contano sono tantissimi. Per questo tipo di Società che tutti abbiamo messo in piedi, sono pochi gli spunti di riflessione che facciamo quando la sera passeggiamo con gli amici. Quasi non ci scandalizziamo più perché riconduciamo tutto ai ritmi fisiologici del nostro vivere. Ognuno è proteso a proteggere il proprio pezzo di terreno, fino a quando lo steccato è al sicuro, quello che succede fuori non ha importanza. Volendo fare una proiezione verso il futuro ci dobbiamo chiedere mille volte cosa ne sarà dei nostri figli e dei nostri nipoti? Quando lo strizzacervelli di turno fa una valutazione su cosa abbiamo costruito, omette quasi sempre di dire che tutto è peggiorato perché ormai sniffare cocaina che ti fa perdere il contatto con la realtà, é come gustarsi un gelato in una giornata calda. Nessuno si è voluto interessare di un dramma planetario che continua ad incoraggiare, incoscientemente, i figli ad ammazzare le madri e le nonne. Politica, famiglia, Scuola, comunità religiose e sportive non hanno mai avuto il coraggio etico e civico di mettere in evidenza che la droga e l’alcol sono tra le cause principali dei nostri disastri. Ma non sono l’unico propulsore dello sconquasso umano. L’altro giorno dopo che sono andato a dare conforto ad un amico che sta attraversando per una malattia un brutto periodo della sua vita, ho dovuto raccogliere la sua delusione per apprendere che da qualche anno nessuno dei suoi presunti amici gli ha portato una parola di conforto. E ancora qualche giorno fa ho sentito che tra un po’ avremo la possibilità di inserire un micro chip per essere più belli, più intelligenti e più vincenti. Mentre avanzano i precursori di chi vuole intrecciare le realtà virtuali con quelle composte da uomini e donne in carne ed ossa. Ho visto e sentito scuole che si sono inorgoglite. E’ la fine dell’uomo! Forse è per questo che non ci scandalizziamo più quando una mamma ed un papà accompagnano alla morte la propria figlia. Salvando quella parte minoritaria delle nostre comunità ancora aggrappata alla difesa di certi valori, le responsabilità del mondo restano tra le mani di coloro che si nascondono all’interno del proprio steccato. Bisogna uscire in fretta altrimenti ai nostri figli ed ai nostri nipoti li lanceremo nel baratro.