Fine del fermo pesca, la Marineria termolese è pronta a riprendere le attività a largo

REDAZIONE TERMOLI

La flotta termolese è pronta a riprendere le attività a largo dopo il periodo di fermo biologico che regola la pesca durante i periodi riproduttivi dei principali prodotti ittici, in base ad un calendario che coinvolge via via tutte le coste del Paese. A partire da domani, infatti, la nostra marineria tornerà a pescare dopo i 30 giorni di stop scattati a Ferragosto. Ma non sarà una ripresa a pieno regime. La novità di quest’anno, in base alle direttive varate dal Ministero delle Politiche Agricole è che dal 16 settembre entra in vigore un secondo periodo, il cosiddetto fermo tecnico, con i pescherecci che dovranno eseguire ulteriori giorni di blocco, compresi fra da 7 e 17 giorni, a seconda dalla zona di pesca alla quale sono iscritti. A scelta dell’armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall’armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9, all’Autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale previa comunicazione all’Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. Il periodo di attuazione delle misure tecniche successive all’interruzione temporanea sono da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24 novembre 2019.