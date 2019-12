Fine anno con il ”botto” per il Cartello Preistoris

Un Emilio Izzo, circondato da ragazzi tutti con la maglietta e il cappellino di Preistoris, ha presentato con il sindaco d’Apollonio gli appuntamenti di fine anno dell’associazione culturale da lui presieduta, dicendo: ”La grande famiglia «Preistoris» vi regala tre meravigliosi momenti per allietare le vostre e nostre feste natalizie! Si inizia il 26 dicembre, santo Stefano con «Preistombola» per grandi e piccini nello slargo in vico Concezione (lo stesso del Mercatino), portatevi torroni, panettoni, pandori, mostaccioli, bottiglie di spumante, insomma qualsiasi cosa di buono, serviranno per comprare le cartelle all’asta, poi vi spiegheremo, fidatevi! Proseguiremo il 5 di gennaio, vigilia della Befana con «Preistoca», un gioco dell’oca per piccini con grande cartellone, questo al Palazzetto dello sport, i bimbi andranno in crisi di tristezza e i grandi ne godranno appieno. Infine, apoteosi di san Silvestro, con l’appuntamento più atteso dopo «Magnastoria», «Brindisernia», la catena augurale unica nel suo genere, ormai diventata cult dell’attesa da record e di curiosità, elementi che saranno ripagati dal lavoro serio e duro delo staff di “Preistoris”! Dimenticavo, tutto gratuitamente! per Isernia questo e altro!’».