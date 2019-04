Finanziamento per la pineta di Campomarino, Cammilleri: «Nessuna revoca»

REDAZIONE

Arriva la replica del sindaco di Campomarino, Gianfranco Cammilleri all’assessore al Turismo Saracino sulla revoca del finanziamento per la riqualificazione della Pineta. «Apprendo dalle dichiarazioni dell’assessore al turismo di una presunta revoca del finanziamento relativo al “sistema pineta”-commenta Cammilleri- dico presunta perché, ad oggi, non ci è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale dalla Regione e perché tra gli atti amministrativi pubblicati sul sito regionale, alla data da lei indicata, quella del 23 marzo scorso, non vi è nulla in proposito se non atti relativi alla prevenzione per il rischio idrogeologico. Ad onor del vero, ad oggi, il Comune di Campomarino è interessato da due finanziamenti, uno, relativo alla prevenzione per il rischio idrogeologico di 2 milioni di euro e l’altro, che rientra nel Patto per il Sud – “Interventi per la tutela dei siti di interesse comunitario litorale di Campomarino – Sistema Pineta ”, di 2,5 milioni di euro approvato con DGR n. 93/2018. Ad oggi non risulta sia stato mai emesso alcun provvedimento da parte del Capo Dipartimento che ha questa Misura in capo. Dunque mi chiedo: “E’ possibile che ci sia stata confusione tra Rendis e Patto per il Sud? Sembrerebbe proprio di sì. Ricordo alla memoria di me stesso che il Rendis è un progetto di Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero dunque cosa ben diversa dal Patto per il Sud”. Sebbene sia comprensibile che, in vista della prossima tornata elettorale, ognuno cerchi visibilità, sarebbe stato opportuno condividere la necessità di ulteriori chiarimenti con l’attuale Maggioranza della quale la stessa fa ancora parte. E’ ovvio che se, e quando, dovessero sorgere problematiche che ribadisco allo stato attuale sembra non ci siano, come sempre fatto sino ad ora, adotteremo tutte le misure necessarie per difendere gli interessi di Campomarino e della sua comunità».