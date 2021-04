Finanza e Polizia di Stato arrestano due ladri di auto dopo inseguimento, ferito finanziere

Momenti di grande concitazione a Campobasso nel tardo pomeriggio di oggi. Poliziotti della Squadra Mobile e agenti dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza sono stati impegnati in un intervento per un furto di auto. Due ragazzi, dalle prime informazioni provenienti dalla provincia di Foggia e in particolare da San Severo, sono stati inseguiti dopo aver rubato un’auto a Campobasso sulla quale sono fuggiti in direzione Foggia sulla fondovalle Tappino. Le ultime notizie apprese verso le 22 di questa notte parlano di due arresti, uno operato dalla Finanza e uno dalla Polizia di Stato. Per un finanziere pare sia stato necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso del Cardarelli. Ultimamente nel capoluogo si erano verificati tentivi di furti non andati a buon fine che avevano destato l’attenzione delle forze dell’Ordine che hanno incrementato i controlli. Controlli che hanno dato qualche frutto proprio questa sera.