Finalmente una palestra per l’Airino: all’Alfano si torna a giocare a basket

“Dal rischio chiusura, per mancanza di spazi, dell’attività giovanile e minibasket a nuova vita per la nostra società sportiva che è la più vecchia della nostra città”.

Una buona notizia per l’Airino basket che avrà finalmente a disposizione una palestra in pianta stabile. “Riusciremo ad allenarci con costanza presso la palestra del liceo scientifico “Alfano da Termoli” grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici e la provincia.

In questa attesa non abbiamo mai smesso di allenarci, usando spazi pubblici all’aperto e le poche ore pomeridiane (4h) assegnate presso l’unico impianto, il Palasabetta, idoneo al momento per la disputa di campionati di pallacanestro.

Ringraziamo tutte le famiglie e i loro figli per la loro fiducia e pazienza di aspettare la risoluzione del problema.

Sempre positivi e con fiducia nel futuro, possiamo già dire da adesso, che saranno attivati tutti i corsi di minibasket maschile e femminile per tutte le età previste, dal 2010 al 2015”.