Finale di coppa, c’è anche un pezzo di Molise in Roma-Juventus

Chiara Vigliucci, papà Angelo di Cassino e mamma Luciana di Toro, indossa la casacca giallorossa ed andata in gol nella semifinale con il Genoa alla Women’s Cup di Viareggio

VIAREGGIO. Ci sarà anche un pezzo di Molise nella finale della seconda edizione della Women’s Cup della Viareggio Cup, conosciuta anche come coppa Carnevale, tra Roma e Juventus che andrà in scena domani alle 16:15. Chiara Vigliucci, che indossa la maglia numero 11 della Roma nel ruolo di ala sinistra, è l’orgoglio di papà Angelo, di Cassino, e di mamma Luciana Martino originaria di Toro. Chiara è nata proprio a Cassino nel 2001 dove vive la sua famiglia, ma i suoi zii – da parte di madre – risiedono a Toro e lei va a trovarli di tanto in tanto. In questa seconda edizione della Women’s Cup, Chiara è andata in gol nella semifinale con il Genoa, realizzando la seconda rete nel 2-0 per la Roma che ha permesso alle giallorosse di guadagnare l’accesso alla finale con la Juventus, vincitrice della prima edizione.

Nella fase a gironi, la Roma di Chiara ha superato per 3-1 l’Inter, travolto per 7-1 l’Empoli e ceduto 1-0 alla Juventus. Domani, con fischio d’inizio alle 16:15 allo stadio “Del Freo” di Montignoso (diretta Tv su Rai Sport), le giallorosse avranno l’opportunità di prendersi la rivincita sulle bianconere con la sfida nella sfida tra le due capocannoniere Serena Landa della Roma e Alice Berti della Juventus con tre reti a testa. Ma c’è da scommetterci che Chiara Vigliucci voglia metterci lo zampino per regalare alla Roma la Women’s Cup strappandola proprio alle detentrici.