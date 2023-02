Finale coppa Italia, “Tutti a Venafro”: Campobasso tappezzata di striscioni a sostegno della squadra

Sale l’attesa per la gara di domenica 5 febbraio a Venafro alle 14:30 con l’Aurora Alto Casertano, unica squadra che finora è riuscita a battere i rossoblù dominatori in campionato (3-0 a Pietramelara alla decima giornata). Sorteggiato anche il primo turno della fase nazionale: la vincente affronterà il Sambuceto con l’andata in casa il 15 e il ritorno in Abruzzo il 22

Mancano ormai meno di 48 ore alla finale di coppa Italia regionale 2023 in cui si affronteranno Campobasso 1919 e Aurora Alto Casertano allo stadio “Marchese Del Prete” di Venafro. L’Aia Molise ha già designato la terna arbitrale che sarà composta da Michele Matarese di Termoli e dagli assistenti Simone Guidi (Termoli) e Vincenzo Griguoli (Isernia). In questa stagione, le due squadre si sono affrontate alla decima giornata campionato lo scorso 13 novembre a Pietramelara con la gara che è terminata 3-0 in favore della formazione della provincia di Caserta ed è coincisa con la prima e finora unica sconfitta in stagione per il Campobasso 1919.

Intanto, si è svolto ieri, 2 febbraio, nella sede centrale della Lega Nazionale Dilettanti di Roma, il sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento delle gare valide per il primo turno della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti con la vincente di Campobasso-Aurora Alto Casertano che affronterà il Sambuceto con l’andata in casa il 15 febbraio e il ritorno il 22 in Abruzzo per il girone F.

Per la finale di domenica, com’è facile intuire, l’attesa sta diventando febbrile anche tra i tifosi, tanto che in diversi punti strategici di Campobasso (Terminal bus e rotonda adiacente alla pineta di San Giovannello, solo per citarne due) sono comparsi degli striscioni di incitamento attaccati alle transenne dei marciapiedi (“Tutti a Venafro”) per seguire la squadra nell’atto finale della coppa. Inviti che sembrano essere stati raccolti al punto che i biglietti per la gara riservati al Campobasso sono in via di esaurimento (ne sarebbero rimasti ancora poche decine) e, come comunicato dalla Prefettura di Isernia attraverso un’ordinanza, i tagliandi non potranno essere acquistati al botteghino dello stadio di Venafro, ma solo in prevendita entro le 19 di domani, sabato 4 febbraio, allo Store ufficiale in corso Vittorio Emanuele II.

Anche a Pietramelara c’è aria di grande esodo verso Venafro, tanto che la società ha messo a disposizione un pullman gratuito per i tifosi e invitato “le massime autorità cittadine dei 48 comuni dell’Alto Casertano a partecipare e sostenere le nostre Aquile – si legge sui canali social ufficiali – impegnate nella finale regionale della coppa Italia Dilettanti con un avversario illustre come il Campobasso 1919” con “la consegna degli inviti avvenuta sia personalmente dal presidente, Flaviano Stefano Montaquila, sia per motivi pratici, tramite invito via Pec diretto ai sindaci del nostro comprensorio. Siamo molto orgogliosi di essere arrivati a questo traguardo sportivo e sarà un immenso onore affrontare questa ultima sfida al fianco di tutta la comunità dell’Alto Casertano”.

Intanto, sul campo i lupi continuano a lavorare sul sintetico di Campodipietra tra sorrisi, ma anche tanta concentrazione. La squadra ha ripreso ad allenarsi questa mattina dopo il giorno di riposo concesso da mister Di Meo, a seguito del successo nel recupero di campionato con il Castel Di Sangro, con il rientro in gruppo di Matteo Tordella.

Infine, è stato anche definito dalla Lnd Molise il programma sportivo nelle ore che precederanno la finale di domenica. Alle 10:30, al Venafro Palace Hotel, si terrà la consueta Riunione Ufficiale con le società di Eccellenza e Promozione. A seguire, alle 12, avrà luogo la presentazione ufficiale dell’evento con l’esposizione della Coppa, alla presenza del sindaco del Comune ospitante e delle due squadre finaliste, unitamente ai sindaci dei comuni di Pietramelara e Campobasso e alle Autorità sportive e politiche della Regione. Poi, tutti al Marchese Del Prete per assistere alla finale in cui si assegna il primo trofeo della stagione.