Finale coppa Italia a Venafro, botteghini chiusi: A.A. Casertano e Campobasso 1919 venderanno i biglietti

Le due società utilizzeranno i loro canali per la prevendita ufficiale dei tagliandi che si potranno acquistare fino alle 19 di sabato 4 febbraio

Si svolgerà il 5 febbraio 2023 presso lo Stadio “Marchese del Prete” a Venafro (IS) la Finale Regionale di Coppa Italia Dilettanti, una tra le principali competizioni sportive della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Molise.

Su disposizione della Prefettura di Isernia i botteghini allo Stadio “Marchese del Prete” di Venafro resteranno chiusi.

Per i sostenitori delle due finaliste la vendita avverrà tramite le due società Asd Aurora Alto Casertano e U.S. Campobasso 1919 che disporranno nel modo migliore i loro canali per la prevendita ufficiale dei biglietti. Gli stessi si potranno acquistare fino alle ore 19.00 di sabato 4 febbraio 2022.

Ogni acquirente dovrà fornire le seguenti generalità: Nome, Cognome e Data di Nascita. Per il pubblico neutrale è stata disposta sul territorio la vendita con le stesse modalità sopraindicate presso la Delegazione Provinciale LND di Isernia (per informazioni è possibile contattare Michele Castaldi al num. 347.3771623), il Palace Hotel di Venafro (tel. 0865.904437) il Comitato Regionale Molise LND (per informazioni è possibile contattare il sig. Guerrino Giordano al num. 338.8350875) fino alle ore 19.00 di sabato 4 febbraio 2023.

Al di sotto dei 14 anni di età l’ingresso sarà consentito a titolo gratuito previo rilascio delle generalità (Nome, Cognome e Data di Nascita).